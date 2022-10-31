Ростислав Вергун: «В ключевые моменты «Минск» совершил много невынужденных потерь»

Главный тренер назвал причину поражения от «Самары» (68:80) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Очень хотелось бы поблагодарить парней за самоотдачу и волю к победе, которую они сегодня показывали на площадке. В ключевые моменты совершили много невынужденных потерь, которые привели к легким очкам соперника. Поэтому ближе подобраться и затянуть соперника в концовку не удалось», – сказал Вергун.

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