Сергей Базаревич – о победе над «Минском»: «После достаточно легкой игры дома не были сфокусированы»

Главный тренер «Самары» прокомментировал уверенную победу над (80:68) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Хотел бы поблагодарить соперников за хорошую игру. У них не все удачно складывалось в последних матчах. На эту игру они были отлично настроены и атаковали с гораздо лучшим процентом, чем раньше.

Мы же после достаточно легкой игры дома не были достаточно сфокусированы. Рады победить. Будем готовиться к следующим играм», – сказал Базаревич.

В предыдущем туре обыграла дома «Астану» – 93:58.

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