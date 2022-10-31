Сергей Базаревич – о победе над «Минском»: «После достаточно легкой игры дома не были сфокусированы»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал уверенную победу над «Минском» (80:68) в гостевом матче Лиги ВТБ.
«Хотел бы поблагодарить соперников за хорошую игру. У них не все удачно складывалось в последних матчах. На эту игру они были отлично настроены и атаковали с гораздо лучшим процентом, чем раньше.
Мы же после достаточно легкой игры дома не были достаточно сфокусированы. Рады победить. Будем готовиться к следующим играм», – сказал Базаревич.
В предыдущем туре «Самара» обыграла дома «Астану» – 93:58.
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