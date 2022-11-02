Стефен Карри оформил 10-й трипл-дабл в карьере. «Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд

Разыгрывающий оформил 10-й трипл-дабл в карьере, набрав 23 очка, 13 подборов и 13 передач в матче против .

Этого оказалось недостаточно для победы, действующие чемпионы потерпели третье поражение подряд – 109:116.

Карри реализовал 7 из 14 с игры, 4 из 10 из-за дуги и 5 из 5 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 5 потерь за 34,5 минуты на паркете.

Лидер «Уорриорз» оформил свой первый трипл-дабл в нынешнем сезоне.

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