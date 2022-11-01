«Могу многому научить Уайзмена». Дуайту Ховарду интересен вариант с переходом в «Голден Стэйт»

Свободный агент во время интервью признался, что с удовольствием откликнулся бы на предложение «Уорриорз».

«О, это идеальный вариант. Им нужен «большой». Да, у них есть , и я знаю, что у них есть молодая поросль в лице Уайзмена, но все-таки я Дуайт Ховард. Уайзмен может многому у меня научиться, потому что он движется в сторону того, чтобы стать бигменом в НБА. Я бы помог Стефу и Клэю выходить на открытые позиции, мои заслоны точно не помешали бы им. С Дрэймоном мы могли бы разыгрывать пик-н-роллы. Уайзмена я бы научил, как играть в защите и как блокировать.

Мне бы хотелось выдать «Сезон номер 19» и подняться на первое место», – заявил Ховард.

У результат 3-4 на старте сезона. Калифорнийцы занимают 21-е место в защитном рейтинге НБА.

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