«У нас был план, и мы его придерживались». Антон Астапкович повторил знаменитое интервью

Форвард ЦСКА Антон Астапкович после победы над (85:80) повторил знаменитое интервью конного наездника Александра Несяева.

«У меня было ощущение, что был некий игровой план и у вас все ровно по нему получилось. Насколько это соответствует действительности?» – спросил игрока ведущий послематчевого шоу «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский.

«Да, у нас был некий игровой план, и у нас все получилось. И мы его придерживались, да», – ответил Астапкович.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд