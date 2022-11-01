Эмил Райкович: «Очень важная победа для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность победы над «Зенитом» (85:80) в рамках Единой лиги ВТБ-2021/22.

«Поздравляю свою команду с победой. Это первая официальная игра с «Зенитом» в этом сезоне, и мы проводили ее в гостях. В конце мы должны были контролировать матч лучше, но «Зенит» – хорошая команда, которая заставила нас сыграть так и сделать матч более интересным для болельщиков.

Это начало сезона, до плей-офф очень много времени, но это очень важная победа для нас. Надеюсь, мы сможем дальше отталкиваться от нее», – сказал Райкович.

В конце сентября армейцы уступили (70:71) в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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