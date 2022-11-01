Хави Паскуаль: «Зенит» не был готов играть, много травм»

Главный тренер посетовал на травмы после поражения от (80:85) в лиге ВТБ.

«Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас. Мы не были готовы играть, много травм. Ричард Соломон сыграл после одной тренировки и укола, все еще восстанавливается. Но спасибо им, что они помогли команде.

Мы не смогли хорошо сыграть в защите, из-за травм сложно наигрывать это на тренировках. В конце мы играли получше – как в защите, так и в нападении, стали устойчивее морально, но в конце концов мы не смогли выиграть, хоть и могли», – заявил Паскуаль.

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