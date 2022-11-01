Хави Паскуаль: «Зенит» не был готов играть, много травм»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль посетовал на травмы после поражения от ЦСКА (80:85) в Единой лиге ВТБ.
«Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас. Мы не были готовы играть, много травм. Ричард Соломон сыграл после одной тренировки и укола, Сергей Торопов все еще восстанавливается. Но спасибо им, что они помогли команде.
Мы не смогли хорошо сыграть в защите, из-за травм сложно наигрывать это на тренировках. В конце мы играли получше – как в защите, так и в нападении, стали устойчивее морально, но в конце концов мы не смогли выиграть, хоть и могли», – заявил Паскуаль.
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