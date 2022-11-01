Хави Паскуаль: «Зенит» не был готов играть, много травм»

Теги травмы ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Ричард Соломон Сергей Торопов Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль посетовал на травмы после поражения от ЦСКА (80:85) в Единой лиге ВТБ.

«Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас. Мы не были готовы играть, много травм. Ричард Соломон сыграл после одной тренировки и укола, Сергей Торопов все еще восстанавливается. Но спасибо им, что они помогли команде.

Мы не смогли хорошо сыграть в защите, из-за травм сложно наигрывать это на тренировках. В конце мы играли получше – как в защите, так и в нападении, стали устойчивее морально, но в конце концов мы не смогли выиграть, хоть и могли», – заявил Паскуаль.

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