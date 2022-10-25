Форвард «Селтикс» был удален с площадки в четвертой четверти матча против «Буллс» (102:120).

Уильямс был недоволен тем, что у него зафиксировали фол, когда он подставлялся под в защите. Поднявшись на ноги, баскетболист побежал на судью Шерил Флорес и задел ее плечом.

Флорес тут же удалила Уильямса. За 18 минут на его счету 3 подбора при 0 из 3 с игры.

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