«Селтикс» и Грант Уильямс не могут договориться о продлении контракта

Переговоры руководства и форварда (23 года, 198 см) о продлении контракта зашли в тупик, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто. Крайний срок подписания соглашения – понедельник.

Если контракт 23-летнего Уильямса не будет продлен, то в межсезонье-2023 он станет ограниченно свободным агентом.

В 77 матчах минувшего сезона Уильямс набирал 7,8 очка, 3,6 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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