Стив Нэш: «За последние два с половиной года «Нетс» выработали иммунитет к скандалам»

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Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш заявил, что скандалы вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинга не влияют на команду.

«Не думаю, что эта ситуация слишком затронула нашу команду. За последние два с половиной года у нас было так много ситуаций, я думаю, что мы выработали иммунитет к ним. Кроме того, я думаю, что наши ребята не очень хорошо знакомы с материалом.

Если будет минутка передохнуть, сможем глубже разобраться в деталях, но сейчас, я думаю, ребята пытаются сосредоточиться на игре. Я считаю, что клуб проявил себя с хорошей стороны и сделал сильное заявление», — сказал Нэш.

На прошлой неделе Ирвинг опубликовал твит со ссылкой на антисемитский фильм. Владелец «Бруклина» Джо Цай выступил с заявлением, в котором осудил действия игрока.

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