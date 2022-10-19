Кайри Ирвинг: «Нетс» стали лучше после просьбы Дюрэнта об обмене»

Разыгрывающий считает, что команда стала более сплоченной после того, как запросил обмен.

«Я чувствую, что мы стали лучше, когда Кевин обратился с этой просьбой. Это произошло после. Не сразу, а теперь, когда мы видим, куда пришли. Мы можем честно сказать, что приобрели те принципы, которые необходимы для успеха. Если бы мы не прошли через все эти испытания летом и по ходу сезона, у нас бы не было такой близости, какая есть сейчас», – заявил Ирвинг.

В минувшее межсезонье Дюрэнт выставил владельцу «Нетс» ультиматум, потребовав уволить и . В итоге стороны пришли к согласию и решили продолжить сотрудничество. Маркс и Нэш сохранили свои должности, а Дюрэнт остался в команде.

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