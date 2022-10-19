Кайри Ирвинг: «Нетс» стали лучше после просьбы Дюрэнта об обмене»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг считает, что команда стала более сплоченной после того, как Кевин Дюрэнт запросил обмен.
«Я чувствую, что мы стали лучше, когда Кевин обратился с этой просьбой. Это произошло после. Не сразу, а теперь, когда мы видим, куда пришли. Мы можем честно сказать, что приобрели те принципы, которые необходимы для успеха. Если бы мы не прошли через все эти испытания летом и по ходу сезона, у нас бы не было такой близости, какая есть сейчас», – заявил Ирвинг.
В минувшее межсезонье Дюрэнт выставил владельцу «Нетс» ультиматум, потребовав уволить Шона Маркса и Стива Нэша. В итоге стороны пришли к согласию и решили продолжить сотрудничество. Маркс и Нэш сохранили свои должности, а Дюрэнт остался в команде.
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