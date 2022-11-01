Кевин Дюрэнт случайно столкнулся с Риком Карлайлом, который вышел на площадку в паузе игры
Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт случайно врезался в главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла.
Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда после попадания Дюрэнта «Индиана» взяла тайм-аут.
Дюрэнт побежал к скамейке «Бруклина» и не заметил вышедшего на площадку тренера.
Во встрече с «Пэйсерс» Кевин за 39 минут реализовал 13 из 22 с игры, набрав 36 очков. На его счету также 9 подборов и 7 передач.
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