Кевин Дюрэнт случайно столкнулся с Риком Карлайлом, который вышел на площадку в паузе игры

Звездный форвард «Нетс» случайно врезался в главного тренера «Пэйсерс» .

Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда после попадания Дюрэнта взяла тайм-аут.

Дюрэнт побежал к скамейке и не заметил вышедшего на площадку тренера.

Во встрече с «Пэйсерс» Кевин за 39 минут реализовал 13 из 22 с игры, набрав 36 очков. На его счету также 9 подборов и 7 передач.

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