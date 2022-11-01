Главный тренер высказался по поводу скандальной ситуайии с участием звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

На прошлой неделе Ирвинг опубликовал твит со ссылкой на антисемитский фильм. Владелец «Бруклина» Джо Цай выступил с заявлением, в котором осудил действия игрока, через несколько дней Кайри удалил пост.

«Я просто надеюсь, что мы пройдем через это все вместе. Всегда есть возможность для роста и понимания новых перспектив. Мне кажется, организация пытается занять такую позицию, при которой мы можем обсуждать эту ситуацию, общаться и взаимодействовать. И старается прийти к тому, чтобы все в итоге оказались в лучшем положении, с большим пониманием и большим сочувствием к каждой из сторон этих дебатов», – заявил Нэш.

По словам Нэша, «определенно помогло», что Ирвинг после паузы все-таки удалил сообщение. Тренер при этом не стал вдаваться в подробности о том, рассматривались ли дисциплинарные меры в отношении баскетболиста, отметив, что не участвовал во внутренних обсуждениях с руководством клуба.

«Честно говоря, я не участвовал в этих обсуждениях. Я просто тренировал, готовил команду, но знаю, что они постоянно над этим работают», – сказал Нэш.

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