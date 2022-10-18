Стив Нэш: «Кайри проделал выдающуюся работу в этой предсезонке»

Главный тренер отметил хорошую готовность разыгрывающего к новому сезону.

«Кайри был невероятен. Его игра на обеих сторонах площадки была исключительной. Не только в матчах, но и на тренировках. Он отлично проявил себя в качестве лидера и наставника для молодых ребят. Он проделал выдающуюся работу в этой предсезонке», – сказал Нэш.

В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» из-за отказа от вакцинации. Его контракт с клубом заканчивается следующим летом.

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