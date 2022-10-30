Джоэл Эмбиид: «Тайриз Макси должен совершать по 10-15 трехочковых бросков за матч»

Центровой «Филадельфии» хочет, чтобы его партнер по команде совершал по 10-15 дальних бросков за матч.

«Тайриз – один из лучших снайперов, и у него есть потенциал, чтобы стать лучшим. У него отличная техника броска. Он умеет бросать и попадать.

Вот почему я всегда говорю ему бросать. Он должен совершать по 10-15 трехочковых за матч. Он великолепный снайпер», – сказал Эмбиид.

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