«Сиксерс» воспользовались опциями продления контрактов с Тайризом Макси и Джейденом Спрингером

воспользовалась опциями в контрактах с разыгрывающим (21 год, 185 см) и атакующим защитником Джейденом Спрингером (20 лет, 193 см).

Соглашения обоих игроков продлены до конца сезона-2023/24.

Макси за сезон-2023/24 заработает 4,3 млн долларов, Спрингер – 2,2 млн.

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона