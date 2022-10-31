«Сиксерс» воспользовались опциями продления контрактов с Тайризом Макси и Джейденом Спрингером

Теги переходы Филадельфия НБА Тайриз Макси Джейден Спрингер Баскетбол

«Филадельфия» воспользовалась опциями в контрактах с разыгрывающим Тайризом Макси (21 год, 185 см) и атакующим защитником Джейденом Спрингером (20 лет, 193 см).

Соглашения обоих игроков продлены до конца сезона-2023/24.

Макси за сезон-2023/24 заработает 4,3 млн долларов, Спрингер – 2,2 млн.

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