Олег Киселев: «Самара» выиграла индивидуальным мастерством»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что одержала победу над казахстанской командой (93:58) за счет индивидуального мастерства.

«Я бы не сказал, что мы полностью провалили первую половину. Да, в самом начале упустили «Самару», но потом остановили ее, вернулись в игру, сократили отставание до 12 очков… Но мы не справились с обычным прессингом — вот и все.

Сегодня «Самара» выиграла индивидуальным мастерством: игроки индивидуально просто сильнее. Если мы за три-четыре минуты проваливаемся на «-12» на простом прессинге, который разбирали и к которому готовились — это индивидуальный уровень», – сказал Киселев.

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