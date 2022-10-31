«Мы осуждаем любые формы антисемитизма». Nike сделала заявление по поводу Кайри Ирвинга

Компания Nike сделала заявление по поводу ситуации с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который опубликовал твит со ссылкой на антисемитский фильм.

«Мы считаем, что в мире нет места для разжигания ненависти, и мы осуждаем любые формы антисемитизма», – передает слова представителя компании журналист The Athletic Майк Воркунов.

У Ирвинга есть собственная линия именных кроссовок Nike.

Лига не планирует наказывать Ирвинга. Игрок удалил твит через три дня после публикации.

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