Кайри Ирвинг удалил твит со ссылкой на антисемитский фильм

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг в воскресенье вечером удалил твит со ссылкой на антисемитский фильм.

Ирвинг опубликовал пост в четверг. Игрок продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который, как отмечает в своем материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише».

Сегодня сообщалось, что Ирвингу не грозит наказание со стороны лиги. Письмо представителю с вопросом, ожидается ли какой-либо штраф, осталось без ответа, сообщает NJ.com.

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс также отказался ответить, будут ли какие-либо внутренние дисциплинарные меры в отношении Ирвинга.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен