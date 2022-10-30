Энес Кантер Фридом – Джо Цаю: «Ты намного хуже, чем Кайри»

Теги Бруклин НБА Энес Кантер Фридом Кайри Ирвинг Джозеф Цай Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом отреагировал на заявление владельца «Бруклина» Джо Цая, который осудил решение Кайри Ирвинга продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.

«Я аплодирую тебе за осуждение Кайри Ирвинга после многочисленных антисемитских инцидентов.

Пришло время осудить себя за поддержку убийства миллионов мусульман в Китае. Ты буквально содействуешь геноциду, чертов лицемер Джо Цай.

Ты намного хуже, чем Кайри», – написал Кантер Фридом на своей странице в Twitter.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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