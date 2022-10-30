Энес Кантер Фридом – Джо Цаю: «Ты намного хуже, чем Кайри»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом отреагировал на заявление владельца Джо Цая, который осудил решение продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.

«Я аплодирую тебе за осуждение Кайри Ирвинга после многочисленных антисемитских инцидентов.

Пришло время осудить себя за поддержку убийства миллионов мусульман в Китае. Ты буквально содействуешь геноциду, чертов лицемер Джо Цай.

Ты намного хуже, чем Кайри», – написал Кантер Фридом на своей странице в Twitter.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая