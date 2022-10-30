Энес Кантер Фридом – Джо Цаю: «Ты намного хуже, чем Кайри»
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом отреагировал на заявление владельца «Бруклина» Джо Цая, который осудил решение Кайри Ирвинга продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.
«Я аплодирую тебе за осуждение Кайри Ирвинга после многочисленных антисемитских инцидентов.
Пришло время осудить себя за поддержку убийства миллионов мусульман в Китае. Ты буквально содействуешь геноциду, чертов лицемер Джо Цай.
Ты намного хуже, чем Кайри», – написал Кантер Фридом на своей странице в Twitter.
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая
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