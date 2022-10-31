Кайри Ирвинг, скорее всего, избежит дисквалификации за распространение антисемитского фильма
Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс отказался ответить, будут ли какие-либо внутренние дисциплинарные меры в отношении разыгрывающего Кайри Ирвинга за распространение антисемитского фильма, пишет The New York Post.
По словам источника в НБА, лига не планирует оштрафовать или дисквалифицировать Ирвинга.
В субботу Ирвинг вышел в стартовом составе «Нетс» в матче против «Пэйсерс» (116:125). Ожидается, что он также выйдет в старте в повторной встрече команд в понедельник.
Вчера НБА выступила с официальным заявлением, в котором говорится о неприемлемости «ненавистнической риторики», включая «антисемитские» высказывания. Лига сделала свое заявление после твита Ирвинга с отсылкой к антисемитскому фильму, но не упоминала при этом имя игрока.
Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен
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