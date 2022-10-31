Кайри Ирвинг, скорее всего, избежит дисквалификации за распространение антисемитского фильма

Генеральный менеджер отказался ответить, будут ли какие-либо внутренние дисциплинарные меры в отношении разыгрывающего Кайри Ирвинга за распространение антисемитского фильма, пишет The New York Post.

По словам источника в НБА, лига не планирует оштрафовать или дисквалифицировать Ирвинга.

В субботу Ирвинг вышел в стартовом составе «Нетс» в матче против «Пэйсерс» (116:125). Ожидается, что он также выйдет в старте в повторной встрече команд в понедельник.

Вчера НБА выступила с официальным заявлением, в котором говорится о неприемлемости «ненавистнической риторики», включая «антисемитские» высказывания. Лига сделала свое заявление после твита Ирвинга с отсылкой к антисемитскому фильму, но не упоминала при этом имя игрока.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен