Маркус Моррис: «Если не выиграем чемпионат, этот будет провал»
Форвард «Клипперс» Маркус Моррис прокомментировал четвертое подряд поражение своей команды, которая считается одним из фаворитов нынешнего сезона.
«Сейчас мы просто выходим и думаем, что сможем победить из-за имен, которые у нас есть в команде, но это не тот случай.
Если не выиграем чемпионат, этот будет провал. Мы не должны позволять переигрывать нас. Невооруженным взглядом видно, что нас переигрывают», – сказал Моррис.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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