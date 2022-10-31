Маркус Моррис: «Если не выиграем чемпионат, этот будет провал»

Форвард «Клипперс» прокомментировал четвертое подряд поражение своей команды, которая считается одним из фаворитов нынешнего сезона.

«Сейчас мы просто выходим и думаем, что сможем победить из-за имен, которые у нас есть в команде, но это не тот случай.

Если не выиграем чемпионат, этот будет провал. Мы не должны позволять переигрывать нас. Невооруженным взглядом видно, что нас переигрывают», – сказал Моррис.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?