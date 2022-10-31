Маркус Моррис: «Если не выиграем чемпионат, этот будет провал»

Теги Клипперс НБА Маркус Моррис Баскетбол

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис прокомментировал четвертое подряд поражение своей команды, которая считается одним из фаворитов нынешнего сезона.

«Сейчас мы просто выходим и думаем, что сможем победить из-за имен, которые у нас есть в команде, но это не тот случай.

Если не выиграем чемпионат, этот будет провал. Мы не должны позволять переигрывать нас. Невооруженным взглядом видно, что нас переигрывают», – сказал Моррис.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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