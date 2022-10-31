Тайрон Лю: «Если мы не справляемся с поставленными задачами, значит, надо что-то менять»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после поражения от «Пеликанс» (91:112) намекнул на возможные перестановки.
Поражение стало для команды четвертым подряд.
«Нам всем нужно понять, что происходит. Дело не только в игроках, меня это тоже касается. Если мы не справляемся с поставленными задачами, значит, надо что-то менять. И это на мне. Будем отталкиваться от этого.
Но мы все должны стать лучше. Смотрите в зеркало, не в окно. Это именно то, что мы должны сейчас делать. Нам нужно стать лучше во всем, это коллективная история, речь не только об игроках, тренерах, но обо всех участниках процесса.
Я не тот, кто ищет виноватых. Но мы должны справляться лучше и работать усерднее. Усердие не зависит от тренера, этому не учат. Просто нужно делать вещи немного усерднее, немного больше вкладываться в игру», – заявил Лю.
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