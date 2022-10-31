Пол Джордж: «Сейчас нам надо подтвердить слова делом»

Форвард высказался о проблемах в команде и недочетах в своей игре после поражения от «Пеликанс» (91:112).

Поражение стало для калифорнийской команды четвертым подряд.

«Нам нужно интенсивнее работать на обеих половинах площадки. Это начинается с меня, сегодня я сыграл плохо, да и не только сегодня. Я поработаю над этим. Сосредоточен на решении поставленных задач.

Сейчас нам надо подтвердить слова делом. Меньше говорить, больше делать. Позитивный момент в том, что на протяжении лет мы в этой команде разбирались с насущными вопросами, находили причину проблем. И вот сейчас нужно оформить все это в конкретные дела на площадке, подтвердить слова делом», – заявил Джордж.

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