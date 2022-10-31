Пол Джордж: «Сейчас нам надо подтвердить слова делом»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж высказался о проблемах в команде и недочетах в своей игре после поражения от «Пеликанс» (91:112).
Поражение стало для калифорнийской команды четвертым подряд.
«Нам нужно интенсивнее работать на обеих половинах площадки. Это начинается с меня, сегодня я сыграл плохо, да и не только сегодня. Я поработаю над этим. Сосредоточен на решении поставленных задач.
Сейчас нам надо подтвердить слова делом. Меньше говорить, больше делать. Позитивный момент в том, что на протяжении лет мы в этой команде разбирались с насущными вопросами, находили причину проблем. И вот сейчас нужно оформить все это в конкретные дела на площадке, подтвердить слова делом», – заявил Джордж.
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