Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал звездного форварда за твит о всплеске использования слова «ниггер» в Twitter.

Вчера Джеймс призвал нового владельца Twitter Илона Маска обратить внимание на то, что использование слова «ниггер» в социальной сети существенно выросло после того, как Маск приобрел компанию.

«Леброн хочет слышать слово на букву «Н» только в рэпе. Это ласковое обращение в рэпе.

Когда Леброн произнес слово на букву «Н» в программе HBO «The Shop », это было хорошо. Но теперь оно его чертовски пугает», – написал Уитлок на своей странице в Twitter.

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