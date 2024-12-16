Стив Керр: «Шредер кажется идеальным кандидатом на место в старте рядом со Стефом»
По словам главного тренера «Уорриорз», он видит экс-игрока «Нетс» в стартовой пятерке.
«Сказал сегодня Деннису, что он надрал мне зад на трех разных континентах. Что же, если не можешь победить его, объединись с ним.
В плей-офф пару лет назад он блестяще выступил против нас в составе «Лейкерс». А еще были матчи за сборные, Филиппины, чемпионат мира 2023 года, затем мы играли против него в Лондоне в выставочной встрече.
Шредер восполнит то, что давал нам Мелтон. Речь идет об игре с мячом и без него. Он отлично справляется в защите, большой размах рук, парень создан для перехватов. Провоцирует потери, поддерживает ритм. Все эти вещи, которые нам нужны, мы считаем, что он может это дать.
Место в составе? Посмотрим, как все сложится. Завтра он будет у нас, пройдет медосмотр и будет тренироваться с командой в течение двух следующих дней. Мы со штабом рассмотрим все варианты, но Шредер кажется идеальным кандидатом на место в старте рядом со Стефом», – сказал Керр.
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