Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги

Что получится, если собрать в одной игре элементы тенниса, бадминтона и пинг-понга? Пиклбол придумали, чтобы не скучать во время летнего отпуска, а спустя 60 лет он ворвался в тренды – и пытается конкурировать с теннисом.

В 1960-е игру изобрел американский политик с друзьями. Название – отсылка к студенческим соревнованиям по гребле

Пиклбол появился летом 1965 года, когда будущий вице-губернатор штата Вашингтон Джоэл Причард и его жена Джоан пригласили Билла и Тину Белл погостить у них на острове Бейнбридж. Однажды Джоэл и Билл вернулись после игры в гольф, и 13-летний сын Причардов Фрэнк стал жаловаться, что на острове нечем заняться. Джоэл возразил, что, когда они были детьми, придумывали игры. Фрэнк ответил: «Правда? Тогда почему бы тебе не пойти и не придумать игру?»

На острове был заасфальтированный корт для бадминтона, и взрослые собрали весь имеющийся инвентарь: пластиковый мяч с отверстиями, ракетки для пинг-понга, сетку для бадминтона (которую в итоге сделали пониже).

Ракетки, по разным версиям, оказались или сломанными, или просто неудобными, поэтому взамен решено было сделать новые. Они получились устрашающими на вид, поэтому Причард и Белл пригласили еще одного друга – Барни Маккаллума. Он смог сконструировать более надежные и красивые ракетки и подключился к созданию правил. Они хотели, чтобы в игру могли играть и дети, и взрослые. «Мы разработали почти все за четыре-пять дней, – вспоминал Причард. – Преимущество в том, что подача не играет ведущей роли, как в теннисе».

В пиклбол играют до 11 очков, но разница в счете должна быть не меньше двух. Матчи обычно состоят из трех геймов, то есть игра идет до двух побед. Возможны разные вариации, например, геймы до 15 очков или 21. Важная особенность – неигровая зона по обе стороны сетки, откуда нельзя наносить удары.

Название придумала миссис Причард. В колледже, где она училась, была очень популярна гребля, поэтому Джоан вспомнила термин «пикл-бот». Так называли студенческую команду из запасных гребцов, которых не взяли в основные соревнования. Ассоциация возникла из-за того, что в пиклболе использовался инвентарь, оставшийся от других видов спорта.

Спустя несколько лет возникла новая версия. В начале 1970-х у Джоэла в интервью спросили, откуда взялось слово «пиклбол». Он рассказал правдивую историю, а потом предложил в качестве забавной версии написать, что игра была названа в честь собаки Пиклс (которая на самом деле появилась у семьи только в 1968-м).

Журналист сказал, что лучше выбрать историю с собакой, поскольку она более милая и запоминающаяся, а правда запутает читателей.

«Барни и мой отец договорились, что именно эту историю они расскажут, и рассказывали ее много лет, – вспоминает Фрэнк Причард. – Можете представить, как из-за этого решения расстроилась мама! Позже, с развитием игры, в других интервью отец признавался, что пиклбол назвали не в честь собаки, но Барни до самой смерти утверждал именно это».

Игра набирала популярность: в 1976-м прошел первый турнир, а в 1984-м появились Ассоциация игроков-любителей и первый официальный свод правил. К 1990-му в пиклбол играли во всех 50 штатах.

Пиклбол стал суперпопулярен в пандемию. Он полезен для здоровья, но у него множество хейтеров

Медиа обожают называть пиклбол самым быстрорастущим видом спорта в США. Для продвижения игры обычно используют яркую статистику периода пандемии: с 2019-го по 2021-й количество игроков выросло почти на 40% - до 4,8 млн. Это можно объяснить, например, тем, что во время локдауна люди раскупали переносные сетки и устраивали небольшие корты у себя на придомовых участках.

В 2021-м половина всех заядлых игроков (тех, кто играет в пиклбол восемь раз в год и больше) были в возрасте 55+. Но большинство тех, кто играет нерегулярно, моложе этого возраста, а самый быстрорастущий сегмент – это люди до 24 лет.

Исследование, проведенное университетом Западного Колорадо, показало, что у игроков в пиклбол средняя частота сердечных сокращений составляет 109 ударов в минуту, и они сжигают 354 калории в час, что приравнивается к тренировкам умеренной интенсивности наряду с пешими прогулками, йогой и аквааэробикой. У игроков наблюдались значительные улучшения в уровне холестерина и давлении после часа игры раз в два дня на протяжении шести недель. Однако это не значит, что можно любые нагрузки заменять на пиклбол.

Согласно другому исследованию, проведенному среди игроков в возрасте 50+, те, кто более серьезно занимался пиклболом, как правило, были больше удовлетворены жизнью. Те же специалисты обнаружили обратную зависимость между игрой в пиклбол и уровнем депрессии.

Пиклбол заполонил США: дизайнерские ракетки, посвященные ему свадьбы, вирусные видео в тиктоке. Школы по всей стране добавляют пиклбол в учебные планы по физкультуре.

В медиа его обычно противопоставляют теннису: его можно быстро освоить, он простой и веселый. А теннис связывают со сложностью и снобизмом.

В пиклболе гордятся фэйрплэем. У топ-игрока Зейна Навратила есть теория, что это следствие камерности: «В теннисе ты в 30 метрах от соперника, и если сжульничаешь насчет попадания в линию, то можно, например, смотреть на корт. В пиклболе вы в четырех метрах, и придется смотреть в глаза».

Другой топ Симона Жардим рассказывает, что пиклбол объединяет совершенно разных людей. «На одном корте могут играть миллионер и человек, живущий от зарплаты до зарплаты. Никого не интересует, чем вы зарабатываете на жизнь – только то, как долго вы играете. В пиклболе есть равенство, которое нечасто встретишь в других видах спорта, – говорит Жардим. – Мне надирали задницу мужчины и женщины за 60, я обыгрывала друзей с частными самолетами и студентов. И я регулярно переписываюсь о пиклболе с бывшим президентом США, австралийским рокером Алексом Кэмероном и приятелем, который перепрыгивает через турникеты нью-йоркского метро, чтобы сэкономить деньги. У нас не общий чат, но все же».

Этим летом The New Yorker даже задался вопросом: «Сможет ли пиклбол спасти Америку?» Но GQ спустя пару дней выпустил колонку «Пиклбол набирает обороты. Не все этому рады». Справедливое замечание, потому что у пиклбола очень много хейтеров. Например, его недолюбливают в теннисном твиттере.

«Местный теннисный корт захватил пиклбол.

Теннис: элегантный. Плавные удары. Прямая осанка. Человек плавно наносит удары. Струны.

Пиклбол: уродливая осанка. Уродливые ракетки. Уродливые люди».

В этом панче из твиттера собраны многие претензии к пиклболу, но далеко не все. Кого-то раздражает звук удара пластикового мяча о ракетку, кого-то – что игроки в пиклбол в отсутствие специальной площадки могут расчертить обычный теннисный корт. В ход идут все аргументы: что название странное и что пиклбол – это «игра для стариков».

Еще одна претензия – чрезмерный хайп вокруг пиклбола. В интернете десятки мемов о том, что он вызывает зависимость – и не только об этом.

«Когда потратил все деньги на пиклбол и теперь не на что купить елочные украшения»

«Теннисист впервые играет в пиклбол»

Историю спорта одно за другим пересказывали крупные издания. «Медиа купились, и это затмило очень крутой момент, который сейчас переживает теннис», – жалуется сооснователь журнала Racquet Кейтлин Томпсон.

Профессиональные турниры по пиклболу теперь транслируют Fox Sports, CBS Sports и ESPN и даже Tennis Channel, что очень бесит фанатов чистого тенниса – особенно, когда матчи показывают параллельно, разделив экран пополам.

На обложке июньского Tennis Magazine поместили фото Бена Джонса, главной звезды профессионального пиклбола. Весь выпуск был посвящен пиклболу, и Джонс рассказал, как теннисная подготовка помогла ему добиться успеха в новой игре.

Джонс считает, что у игры большой потенциал не только в США, но и во всем мире – «потому что это действительно спорт для всех».

В Международной федерации пиклбола сейчас 60 стран-членов, что соответствует критерию для получения статуса олимпийского вида спорта. По прогнозам, к 2030 году в пиклбол будет играть около 40 миллионов человек по всему миру.

Серена призналась в любви к пиклболу, а Рубин готовится к профессиональной карьере

Игра заинтересовала еще и селебрити. Vanity Fair в прошлом году выпустил текст «Как пиклбол покорил всех от Леонардо Ди Каприо до ваших бабушек и дедушек». Вот неполный список поклонников: Эмма Уотсон, Джордж и Амаль Клуни, семья Кардашьян, Билл и Мелинда Гейтсы, Джейми Фокс, Стивен Кольбер.

В мае телеведущая Эллен Дедженерес спросила про пиклбол Серену. «Я люблю пиклбол. Разве это не весело? И мне нравится, что он сейчас повсюду», – сказала Серена, пошутив, что он мог бы стать ее второй карьерой.

ЭД: «Призовые не такие хорошие».

СУ: «Правда. Тогда останусь в теннисе».

ЭД: «Я спрашиваю, ведь некоторые люди, играющие в теннис, не любят пиклбол, потому что они очень разные».

СУ: «Нет, мне он нравится. В пиклболе гораздо меньше приходится бегать. А эти люди слишком серьезные».

Винус коротко высказалась в инстаграме: «Пиклбол развивается, а я рада видеть людей с любыми ракетками в руках».

«Пиклбол – удивительно увлекательная игра. Она одновременно веселая и доступная для людей всех возрастов и уровней подготовки», – считает Джуди Маррей, мама и бывший тренер Энди и Джейми. Она говорит, что у пиклбола огромный потенциал в Шотландии, потому что в него можно играть на кортах для бадминтона, а они есть в каждой школе и спортивном центре страны.

В октябре Джон Изнер сыграл благотворительный матч по пиклболу в паре с экс-баскетболистом Дирком Новицки против гольфистов Джордана Спита и Скотти Шеффлера. Ведущим был экс-игрок НФЛ Тони Ромо.

Изнер получил порцию хейта и отбивался в твиттере: «Матч по пиклболу с участием четырехкратного участника Пробоула, одного из величайших баскетболистов всех времен и двух будущих членов Зала славы гольфы вызвал гнев теннисных фанатов – это слишком круто. Да расслабьтесь вы все».

Бывшая 11-е и 125-я ракетки мира Сэм Куэрри и Ноа Рубин пошли дальше и после теннисной карьеры решили уйти в пиклбол.

«Я не сторонник теннисных традиций, но люблю этот спорт, и когда появляется что-то вроде пиклбола и так быстро захватывает популярность, первая реакция: «Пошел он на хер. Быть не может, что этот спорт окажется стоящим, и имеет смысл его смотреть, – сказал Рубин. – Но потом я задвинул свое эго и такой: «Вау, теперь я понимаю. Все это имеет смысл».

Рубин, рост которого 175 см, оценил и то, что корт для пиклбола меньше теннисного: «Недавно я увидел площадку для пиклбола, и тут меня осенило: вот мое место, вот мой дом. И в этом виде спорта размер не имеет значения».

Рубин пока не уверен, когда дебютирует в профессиональном уровне. Он признается, что еще не определился со многими деталями нового этапа карьеры, но очень рад стать частью быстро растущего спорта.

Клейстерс и Блэйк инвестирую в пиклбол. Леброн и Брэди тоже в деле

Пиклбол привлекает теннисистов еще и в качестве объекта инвестиций. Сейчас существует три профессиональные лиги: Высшая лига пиклбола (MLP), Ассоциация профессионалов пиклбола (APP) и Профессиональная ассоциация пиклбола (PPA). Поскольку система только складывается, игроки могут быть не привязаны к какой-то одной – многие участвуют в турнирах разных лиг.

APP и PPA в сумме проводят больше 50 турниров в год. MLP планирует в следующем сезоне вместо трех турниров провести шесть. При этом мало кому удается зарабатывать на жизнь пиклболом. Бен Джонс говорит, что в прошлом году он получил 250 тысяч долларов – но многие теряют деньги. Такая тенденция по-своему роднит пиклбол с теннисом.

Улучшить финансовое положение игроков можно за счет спонсорства и инвестиций. Экс-четвертой ракетке мира Джеймсу Блэйку и совладельцу баскетбольного «Милуоки» Марку Ласри принадлежит команда The Lions, играющая в MLP (Высшей лиге пиклбола).

В октябре вложиться в пиклбол решила четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Ким Клейстерс. В следующем сезоне MLP расширится с 12 до 16 команд, и она станет совладелицей новой команды вместе с пятикратным победителем Супербоула Томом Брэди. В другие команды инвестируют Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт.

Однако у профессионального пиклбола есть проблема, которую подметил Энди Роддик: «Это как теннис, но без долгого обучения, движения, вращения или скорости. При этом корт занимает гораздо меньше места, чем теннисный, и играть весело, – написал экс-первая ракетка мира в твиттере. – Его очень легко освоить. Я сомневаюсь, выживет ли он как профессиональный спорт, потому что обычно нам не хочется смотреть то, с чем мы сами легко справимся. Но, конечно, я понимаю его ценность в качестве хобби».

У Роддика тоже есть опыт в пиклболе. В 2016-м они с Андре Агасси зарубились c профи – и выиграли.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Streeter Lecka, Emilee Chinn, Ronald Martinez, Michael Reaves; instagram.com/pickleballmemes, majorleaguepb; tennis.com/