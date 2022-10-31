Форвард заявил, что доволен тем, как проявила себя команда в матче с «Наггетс» (121:110).

На счету Джеймса 26 очков, 6 подборов и 8 передач.

«Мы здесь собрались по одной причине, и речь идет о победах. Когда кто-то играет, а кто-то остается на скамейке, важно понимать, что это все в интересах команды, важна команда, а не индивидуальности. И сегодня был один из тех вечеров, когда парни сохраняли готовность, все были сконцентрированы и никто не думал о своем игровом времени, все поддерживали друг друга.

Это и есть командная игра», – заявил Джеймс.

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