Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь

Леброн Джеймс зашел в юбилейный сезон не слишком удачно, но все же легкой походкой. Причиной тому оригинальная модель его уже 20-х именных кроссовок. Объясняем, в чем их неординарность, и вспоминаем, какие еще кроссовки Леброн топтал на пути к юбилею и как через них формулировал собственный образ.

Air Zoom Generation (2003)

После того как Nike добыли благосклонность Леброна в борьбе с конкурентами, они были обязаны сделать нечто большее, чем просто качественную модель для дебютанта. Перед компанией стояла задача мощно заявить о сотрудничестве, создать визуальное воплощение всех тех благ, которые они сулили Джеймсу. Поэтому для работы над моделью было привлечено супертрио дизайнеров: Тинкер Хэтфилд, Эрик Авар и Аарон Купер. Только на счету одного Хэтфилда канонические модели для Андре Агасси, Пита Сампраса, Майкла Джордана и вечная классика вроде Nike Air Huarache, Nike Air Max 90, Nike Air Max 1. Авар проектировал именные модели для Кобе, Гэри Пэйтона и Пенни Хардуэя. В кроссовках, разработанных Купером, бегали Скотти Пиппен, Кевин Гарнетт и Серена Уильямс.

Купер сразу же заявил Леброну: «Мы сделаем для тебя самые комфортные кроссовки из тех, которые ты носил». И он не обманул. Для внутренней отделки впервые использовали новую технологию Sphere Liner, не забыв и о традиционных благах вроде Max Air и Zoom Air.

Вдохновением для внешне агрессивного дизайна послужил внедорожник Леброна Hummer H2, который наделал в новостях много шума. Журналисты сокрушались, как школьник, миновавший колледж, может позволить себе такой автомобиль, и задавались вопросом, не является ли это подачкой со стороны многочисленных спонсоров, охотившихся за звездой. Вскоре все эти кривотолки утонули в положительных отзывах об игре Леброна, который именно в Air Zoom Max оформил свой первый данк в НБА, в матче против «Сакраменто». Этот момент и послужил прототипом для официального логотипа Джеймса.

Nike Zoom Lebron 2 (2004)

Air Zoom Generation разрабатывались для Леброна, когда он еще доучивался в школе и не имел практического опыта выступления в НБА. Поэтому, несмотря на то, что дебютной моделью Джеймс остался доволен, перед выпуском новых кроссовок он высказал инженерам Nike конкретные пожелания.

Леброн пояснял: «Теперь я понимаю, что такое НБА и насколько здесь важно чувство уверенности. Я хочу кроссовки, в которых я бы чувствовал себя пуленепробиваемым». Так среди отличительных особенностей второй модели появились кожаные ремешки, фиксирующие голеностоп и более гибкая система амортизации.

Именно на этой модели впервые появилось изображение льва, с которым Джеймс ассоциировал себя с первого дня попадания в НБА.

Nike Zoom Lebron 3 (2005)

Эту модель разрабатывал Кен Линк, который одновременно трудился еще и над дебютными кроссовками Кобе Nike Zoom Kobe 1. Несмотря на обилие столь ответственных проектов, дизайнер не ударил в грязь лицом. Он создал образ, который многие называли реинкарнацией Jordan 11, только на стероидах. Кроссовки и впрямь выглядели хищно и массивно. По словам Линка за счет увеличения фиксирующих ремешков он хотел создать впечатление, как будто обувь сдерживает мощь движений Джеймса.

Несмотря на внешнюю громоздкость, Lebron 3 довольно часто можно было увидеть в качестве повседневной обувки. Не последнюю роль в этом сыграла и рекламная компания «The Lebrons», в которой Джеймс демонстрировал многообразие своей натуры.

Nike Zoom Lebron 4 (2006)

После трех моделей, культивировавших мощь Леброна, игрок решил сменить вектор развития обувной линейки. Джеймс попросил дизайнеров использовать при разработке новинки технологию Foamposite, которая обессмертила имя Пенни Хардуэя. Атлетичный универсал образца «Орландо» середины 90-х был одним из любимых игроков Джеймса, и свою мультизадачность на площадке Леброн копировал именно с него.

Помимо сходства с Nike Foamposite One Хардуэя, эта модель запомнились тем, что именно в данной разновидности Лебронов технология Zoom использовалась по всей площади стопы. Кроме того, определенные расцветки Nike Zoom Lebron 4 до сих пор числятся среди самых первоочередных целей охотников за раритетами. Особенно это касается расцветки «Fruity Pebbles», которая является отсылкой к любимым фруктовым хлопьям Леброна.

Nike Zoom Lebron 5 (2007)

Пятая модель была призвана закрепить успех Lebron 4, которые многие покупатели охарактеризовали как «более цельные кроссовки». По этой причине Lebron 5 сделали более монолитными, с использованием системы Phyposite и без обилия дополнительных деталей. Главным аксессуаром обтекаемой формы кроссовок стал крепеж для голеностопа, который обеспечивал надежную фиксацию. В пяточную область подошвы были имплантированы две подушки Air Zoom, для передней части стопы хватило стандартного Zoom.

После серии запоминающихся кроссовок с узнаваемым дизайном и своими особенностями можно сказать, что Nike впервые выпустил для Джеймса модель, не поражавшую воображение.

Nike Zoom Lebron 6 (2008)

Довольно прохладная реакция покупателей на предыдущую модель была немедленно учтена, как и очередные пожелания Леброна.

«Я хочу уйти в сторону от технологического визуала в сторону чего-то более уютного и хорошо знакомого. Хочу показать людям, что жесткость конкуренции в НБА не определяет меня как человека. Я могу дурачиться, шутить, проводить время с семьей и друзьями. Баскетбол – большая часть моей жизни, но не вся жизнь», – сказал Джеймс на встрече с разработчиками.

Результатом всех пожеланий и выкладок стали Lebron 6, которые покупатели мгновенно окрестили переосмыслением Nike Air Force 1. Впервые со времен первой модели вернулось подобие тракторной подошвы. Фиксатор голеностопа стал выглядеть менее акцентировано и съехал на переднюю часть стопы, чтобы исполнять в большей степени декоративную функцию.

Впервые Джеймс показал кроссовки на Олимпиаде-2008 в Пекине, что стало самым громких дебютом модели из линейки Леброна со времен дебюта игрока в НБА. Сейчас эти кроссовки на фоне явного крена в сторону низких моделей с обтекаемыми линиями смотрятся слегка неуклюже, но это был продукт своего времени, и он был востребован. К тому же именно в этих кроссовках Леброн отыграл сезон, по итогам которого взял первый титул MVP регулярного чемпионата.

Nike Zoom Lebron 7 (2009)

В 2009-м шефство над линейкой Леброна взял новый дизайнер Джейсон Петри, который и по сей день является основным поставщиком концепций для кроссовок Джеймса. Заняв новый пост, он предложил Леброну переосмыслить внешний вид и технические особенности кроссовок.

«На той стадии Леброн уже начинал интересоваться бизнесом, и мы хотели показать это на примере новой модели. Нам нужно было отразить его предпринимательские качества на паркете, нужен был образ гендиректора игры, который умеет принимать кризисные решения, ориентируется в стратегии и командует подчиненными. Нам нужен был не просто стиль, а технологичный, современный стиль», – вспоминает свою работу с Джеймсом Петри.

Консенсус был достигнут. В модели 2009 года впервые отказались от технологии Air Zoom, вместо нее по всей площади подошвы использовалась технология Air Max. Внешняя конструкция была изготовлена с применением системы Flywire, что обеспечило более легкий вес кроссовок и избавило модель от привычной для линейки Джеймса массивности. Исчезли фиксирующие ремни как знак необходимой поддержки и страховки. Леброн хотел показать, что он достаточно опытен и расчетлив, чтобы не попадать в травмоопасные ситуации.

О том, что Lebron 7 стали переходным этапом, свидетельствовала и их презентация, которая состоялась отнюдь не на паркете. Впервые Джеймс появился в обнове на красной дорожке по случаю премьеры документального фильма «More Than A Game», повествующей о его поступательном становлении в Акроне.

Nike Zoom Lebron 8 (2010)

Какие бы кроссовки Джеймс ни выпустил в том году, они бы в любом случае вошли в историю. Это был первый сезон в «Майами», и каждый хотел урвать хоть какую-то частичку Леброна в этот исторический период. Сама модель по большому счету во многом дублировала предыдущую, но в данном случае все решили грандиозный момент и детали. Одной из таких стала лазурно-розовая расцветка «South Beach», которая перепродавалась на сайтах коллекционеров от 1000 долларов.

Nike Zoom Lebron 9 (2011)

После поражения в финале от «Далласа» Джеймса уже в меньшей степени волновали стилистические намеки и флюидные дизайнерские решения, он хотел одного – победить. «Я должен представлять угрозу, в любом качестве, на каждом участке паркета. Я должен быть упакован по полной», – охарактеризовал задачу перед Петри Леброн.

Дизайнеру не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться. Lebron 9 стали первой баскетбольной моделью, совместившей в себе технологии Flywire и Hyperfuse. Но и это было далеко не все. К началу плей-офф Nike выкатили версию под названием «Elite» стоимостью в 250 долларов. Помимо базовых обвесов, всем желающим приобщиться к элите предлагались кроссовки с карбоновые фиксатором для голеностопа и кевларовыми шнурками. Это уже больше походило на обувь для участия в тактических спецоперациях. Именно такой в итоге и оказалась финальная серия против «Оклахомы». «Хит» испепелили «Тандер», а Джеймс взял первый в карьере чемпионский титул.

Nike Zoom Lebron 10 (2012)

До Леброна лишь двум баскетболистам удавалось дожить до десятой именной модели с одним брендом: Джордану с Nike и Аллену Айверсону с Reebok. Персональный юбилей наложился на обновленный статус чемпиона НБА, и тут Петри не стал отказывать себе в том, чтобы польстить Леброну. Внешний дизайн сводился к многочисленным интерпретациям форм алмазов и корон. Резкая геометрия линий, трехмерный, выступающий лого Nike. Магистральная идея сводилась к тому, что для финальной коронации и достижения богатств в виде алмазов необходимо преодолеть тяжелый путь, состоящий из острых углов, шипов и препятствий.

Как и в 2008-м, Джеймс презентовал новинку на международном турнире. На сей раз это была триумфальная для сборной США Олимпиада в Лондоне. Эта победа стала еще одним драгоценным камнем в короне Джеймса.

Nike Zoom Lebron 11 (2013)

Одна из немногих раскритикованных моделей Леброна. Несмотря на сочетание технологий Hyperposite, Flywire и полноформатного Air Zoom по всей площади стопы, кроссовки оказались чересчур футуристическими не только для рядового покупателя, но и для самого Леброна. Модель оказалась чрезмерно громоздкой снаружи и тесной внутри. Из 97 матчей, которые Джеймс провел в том сезоне, в Lebron 11 он отыграл лишь 35. Естественно, журналисты заприметили это и не оставили без внимания.

«Сейчас мы меняем их для того, чтобы они лучше сидели на ноге. Я могу играть в них, но не чувствую себя в них так, как хотел бы. Надеюсь, следующая версия будет лучше», – отвечал Джеймс на вопросы о смене обуви.

К концу сезона Петри и его команда постарались и довели модель до ума, но в памяти любителей баскетбола и коллекционеров кроссовок Lebron 11 так и остались спорной моделью без какого-то индивидуального шарма.

Nike Zoom Lebron 12 (2014)

Исправить жесткость предыдущей модели Петри решил за счет тканого материала, из которого была сделана основная часть новых кроссовок. Это сработало, и кроссовки стали выглядеть как будто изящнее.

К тому же возвращение Леброна в «Кливленд» добавило им определенной маркетинговой ценности. Маркетинговой, но не реальной. Даже с учетом всех регалий Джеймса и технологических достоинств кроссовок не каждый покупатель был готов отдавать по 200 долларов за новинку. К тому же многие стали выдвигать привычную жалобу на то, что Леброн проектирует кроссовки сугубо под себя, не ориентируясь на массового покупателя. Привычный аргумент, логику которого всегда сложно проследить, но именно он, как правило, сопровождает слабые продажи.

Nike Zoom Lebron 13 (2015)

Последняя попытка Петри зафиксировать определенный этап развития линейки Леброна не увенчалась успехом. Пластины из материала Hyperposite никак не сочетались в сознании массового покупателя с повседневной ноской и комфортом. Поэтому на сей раз Петри решил добиться своего с помощью деталей, нашпиговав модель всеми возможными отсылками.

Вооружившись лупой и дедуктивным методом, любой желающий мог найти на кроссовках число 330 (код Огайо), цифры 12/84 (дата рождения Джеймса), надпись «Акронит» (очевидно производная от Криптонит) и прочие фактики из мира галактики Леброна Джеймса. Все это было интересно и занятно, но никак не соотносилось ни с ценой, ни с первостепенным назначением кроссовок.

Nike Zoom Lebron 14 (2016)

Модель, которая, как строгая математичка указкой, ткнула в кризис идей Петри. Дизайнер и его команда вымучивали концепцию до последнего и, сорвав все возможные сроки, презентовали кроссовки только к самому концу декабря. Если поначалу фанаты линейки ждали релиз и готовы были простить задержку ради возможности приобрети новинку в качестве новогоднего подарка, то последующая премьера полностью заставила разувериться в магии сочельника. Новая модель выглядела довольно неказистой версией Lebron 5, с той лишь разницей, что стоила дороже. Бесцветная рекламная компания и не запоминающийся дизайн сделали ее одной из самых бестолковых в линейке Леброна Джеймса.

Nike Zoom Lebron 15 (2017)

Перед Петри встала тяжкая задача. Линия оказалась в тупике, при этом нужно было выпускать аж 15-ю модель.

«До Леброна никто не выпускал 15 моделей именных кроссовок, будучи активным игроком НБА. Нам нужно было соорудить нечто, что воспевало бы современные технологии, стиль и игру Джеймса», – описывал задачу Петри.

Отчасти дизайнеру удалось спасти положение благодаря материалу Battleknit. Леброн привычно ассоциировался с мощью и роскошью, а тканый материал от Nike позволил модели экспериментировать с цветом и фактурой. На протяжении сезона Джеймс испробовал порядка 51 варианта обновки, и такое разнообразие возбудило покупательский интерес. После ряда сравнительных неудач люди опять заинтересовались продукцией с маркировкой Леброна Джеймса.

Nike Zoom Lebron 16 (2018)

Благополучно миновав спад, Петри и Леброн решили не экспериментировать, а закрепить то, с чем они добились успеха. Новая модель была выполнена из Battleknit 2.0, а единственным существенным отличием от предыдущей стала чуть более низкая посадка.

«Мы хотели слегка обрезать силуэт, чтобы я мог передвигаться быстрее, а моя игра стала более динамичной», – рассказывал Леброн в интервью журналу SLAM. В условиях недавнего кризиса жанра стратегически мудрое решение.

Nike Zoom Lebron 17 (2019)

Пожалуй, эту модель можно рассматривать как относительный ренессанс в линейке Леброна. Она не просто запротоколировала успешность экспериментов с тканым материалом, но и возвела их на новый уровень. Помимо новой основы Knitposite (симбиоз Flyknit с ручной пряжей) корпус укрепили вставками из эластичного материала по бокам. Форма приобрела чуть более привычный для линейки высокий силуэт, но в совокупности все смотрелось очень гармонично.

Само собой, нельзя игнорировать переезд в Лос-Анджелес, который сам по себе является большой яркой витриной, посредством которой можно продать практически все.

Nike Zoom Lebron 18 (2020)

Коронавирус расколол привычное течение сезона надвое, примерно то же самое можно сказать и о Lebron 18, которые стали своеобразным компромиссным решением.

Во-первых, Джеймс впервые выпустил действительно низкие кроссовки.

Во-вторых, в них он решил совместить мощь классических моделей и легкость материала Battleknit. Именно из него сделана передняя часть кроссовок, которая по замыслу Джеймса и дизайнеров отвечает за скорость. Пяточная область, приправленная баллоном Air Max и подушкой Zoom Air, должна придавать взрывной энергии при резком старте и передвижении по паркету. Выглядело все это не то чтобы оригинально, но нетрадиционно для Леброна. Поэтому априори вызывало интерес и соответственно генерировало столь вожделенные продажи.

Nike Zoom Lebron 19 (2021)

Честно говоря, Lebron 19 сложно воспринимать как отдельную модификацию хотя бы потому, что Джейсон Петри не скрывал: модель разрабатывается как своеобразное дополнение к фильму «Space Jam: A New Legacy». Соответственно сложно было ждать что-то, кроме футуризма, обилия технологических наворотов и отсылок из глубин космоса.

Так оно и вышло. Основная часть кроссовка была как будто выплавлена в своеобразное подобие подошвы, с двумя камерами Air Max в задней части и системой Zoom Air в передней. Разделяло все это великолепие пластиковая вставка, переходящая в шнуровку. Больше всего сбивало с толку, насколько аляповато выглядит вся эта трехэтажная конструкция в расцветке «Space Jam», которая числилась одной из основных. Яркие цвета нейтрализовали впечатление от нарочитой технологичности модели, а тяжеловесный силуэт, раскрашенный во все цвета радуги, выглядел чересчур простовато. В качестве элемента рекламной кампании такая задумка работала, а вот как отдельный продукт не вполне. По крайней мере, на сайтах перекупщиков модель не пользовалась спросом, а значит, и рядовой покупатель ее не слишком оценил.

Nike Zoom Lebron 20 (2022)

А вот это уже интересно. В юбилейный сезон Джеймс заходит в юбилейных кроссовках, вдохновленных отпрысками. Отсюда и востребованный ныне низкий профиль, внешний минимализм и нестандартный премьерный цвет (розовый).

На внутренней стороне языка имеется надпись «Разработано и спроектировано в соответствии с точными спецификациями следующего поколения». И речь идет именно о том, о ком вы подумали.

«Мы серьезно отнеслись к этой модели, когда разрабатывали ее. Мы думали об игроках, которые станут приемниками Леброна. О его сыновьях Бронни и Брайсе. Через их понимание и видение мы хотели понять, чего ищут молодые игроки», – рассказывает Джейсон Петри.

Нестандартный для всей линейки внешний вид сочетается со стандартным наполнением. Здесь привычный Air Zoom в пятке, Air Zoom Turbo в передней части стопы, только вот привычный Battleknit заменил более легкий и дышащий материал Nike Sphere. Крайне интересно посмотреть, как примут эту модель персональные фаны Леброна, и еще любопытнее глянуть, насколько эффективными юбилейные кроссовки окажутся для него самого. В конце концов, пусть они и спроектированы с учетом пожеланий будущих поколений, но ему-то нужно играть в них здесь и сейчас.

Фото: Nike