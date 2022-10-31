Илон Маск ответил Леброну Джеймсу, который призвал обратить внимание на всплеск использования слова «ниггер» в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск ответил суперзвезде Леброну Джеймсу, который призвал нового владельца Twitter обратить внимание на всплеск использования слова «ниггер» в социальной сети.

«Я не знаком с Илоном Маском, и, честно говоря, мне наплевать, кому принадлежит Twitter. Но я скажу, что если это правда, я надеюсь, что он и его люди отнесутся к этому очень серьезно, потому что это чертовски пугает», – написал вчера Леброн, отреагировав на публикацию The Washington Post, в которой говорится, что использование слова «ниггер» в Twitter выросло почти на 500 процентов после того, как Маск приобрел компанию.

Маск ответил звезде «Лейкерс», сославшись на сообщение Йоэля Рота, главы отдела безопасности Twitter, который объяснил, что увеличение количества оскорблений и других уничижительных комментариев исходит от 300 фейковых аккаунтов.

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