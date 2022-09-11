НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?

Дегустируем.

Отношения НБА и алкоголя, несмотря на кажущуюся пикантность и терпкость привкуса, в действительности куда прозаичнее. Да, раньше крепленый союз горячительных напитков и спорта больших достижений можно было назвать противоречивым, но временам свойственно меняться. Если с 70-х и до первой половины 90-х игроки могли позволить себе распивать пиво прямо в командных автобусах и самолетах, а история того периода наплодила столько угрюмых примеров искалеченных карьер, что их описаниями можно забить не один зал Ленинской библиотеки, то сейчас все иначе.

И дело не в эволюции игры, которая стала требовать от баскетболистов другого уровня атлетизма, и не в самих баскетболистах, которые стали относиться к своим организмам иначе. Цепочка: здоровый образ жизни–здоровое тело–пролонгация активной стадии карьеры–повышение количества и качества контрактов, стала мантрой. Спортсмены начали смотреть на тело не просто как на натренированный организм, который можно подкормить дофаминчиком, опрокинув пару стопок, а как на инвестицию в собственное будущее. И точно так же баскетболисты стали смотреть на алкоголь. Да что там баскетболисты – вся лига.

С 2017-го Jack Daniel’s – официальный напиток НБА

Момент, когда лига начала коммерциализироваться, а клубам разрешили наносить на униформу лого спонсоров, стал во многом определяющим. При выборе спонсора руководство НБА разрешило клубам уйти в загул по полной. Вольная была выдана на все, за исключением компаний, связанных с алкоголем, табачной продукцией и азартными играми.

В немилость впали даже пивоваренные предприятия, которые всегда были одними из основных и желанных спонсоров крупнейших спортивных лиг Америки. Достаточно вспомнить пиво Budweiser, которое исторически является одним из флагманских спонсоров НФЛ, гоночной серии Nascar и МЛБ. В бейсбольной лиге так и вовсе существует клуб «Милуоки Брюэрс», чье название дословно переводится как «пивовары из Милуоки».

Сперва решение НБА о запрете показалось закономерным: начинать новую веху в коммерческой жизни лиги сразу же с популяризации алкоголя было чересчур смело. Но в итоге оказалось, что НБА поступила так во многом для того, чтобы первой встать в очередь на розлив. Практически сразу же после наложения вето стало известно, что не только НБА, но так же WNBA, Лига Развития и федерация баскетбола США заключили партнерское соглашение с производителем всемирно известного виски Jack Daniel’s . Чуть позже о сотрудничестве с респектабельными самогонщиками обьявили «Атланта Хоукс», «Оклахома-Сити Тандер», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Сперс».

«Рост Джека Дэниелса – всего 160 сантиметров, но став официальным партнером НБА, он чувствует себя гораздо выше», – гордо сообщал слоган новообразованного союза компании и лиги.

Старину Джека и его дистиллят стали интегрировать в микрокосм НБА незамедлительно. Он был одним из столпов развлекательной программы на Матче звезд-2017 в Новом Орлеане, где разбили огромный шатер с атрибутикой, конкурсами, песнями и плясками. На протяжении всего звездного уикэнда «Jack Daniel’s House 7» щедро потчевал теннессийским виски болельщиков, организаторов и игроков, а уже через год, в 2018-м, НБА и Jack Daniel’s запустили совместную лигу под названием «Jack Daniel’s NBA Legends Camp», на открытии которой в качестве наставников-аниматоров выступили семикратный чемпион НБА Роберт Орри и оправдывающий название балагана легендарный Маггси Богс.

Контракт НБА и одного из двух исполинов-долгожителей (второй – George Dickel), начавших свою деятельность еще до появления сухого закона – это безусловно занятная вывеска, которая, правда, никак не отражает пристрастия самих игроков.

Что предпочитают игроки? Виски, пиво?

Процитируем классику:

Ну почти. Есть, конечно, пример Рона Артеста – практически былинного персонажа, который на протяжении всей своей жизни не мог определиться с тем, как должно звучать его имя, но зато прекрасно знал, что ему нужно для поднятия игрового тонуса. Еще до завершения игровой карьеры форвард неоднократно признавался, что во времена выступлений за «Лос-Анджелес Лейкерс» ни один большой перерыв не обходился для него без щедрой порции коньяка Hennessy. Более того, игрок не только вдохновил рэпера Reks на запись трека «Henny At Halftime», но и сам поучаствовал в записи нетленки.

Но подавляющее большинство расслабляется посредством красненького. Причем принимает его не только внутрь. Достаточно вспомнить Амаре Стаудмайра, для которого ванны, до краев заполненные красным вином, были обязательной частью восстановительных процедур.

Сумасбродство? Пожалуй. С другой стороны, Амаре стоит сказать спасибо за то, что он не стал брать пример с венгерской графини 16-го века Эржебет Батори, которая вместо винограда давила соки из людей и уже после приступала к омовению. Бесчеловечное стремление к соблюдению гигиены, что тут скажешь.

Что же касается применения вина по его прямому назначению, то например главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович в 2016-м признавался, что уход из команды французского форварда Бориса Диао, который стал в составе «шпор» чемпионом, дался ему особенно тяжело еще и потому, что именно француз был его любимыми собутыльником.

«Я буду скучать по нашим обстоятельным беседам и посиделкам с вином. За вечер мы могли выпить 2-3 бутылки», – ностальгировать Попович.

Наиболее демонстративным любителем вина является, конечно же, Леброн Джеймс. Игрок частенько цедит вино в эфире своего шоу «The Shop», приезжал на матч с бокалом красного, и пивную сценку с болельщиком, которая случилась в плей-офф 2017-м в матче против «Торонто», в конце концов свел к разговору о вине.

«Пиво – не мое. Если бы у кого-то из сидящих в первом ряду было вино, тогда бы я определенно пригубил», – ответил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Не отстают от Джеймса и его закадычные друзья: Дуэйн Уэйд, Крис Бош, Кармело Энтони и Крис Пол. Среди знакомства игроков еще на уровне школ и университетов, хороших отношений между семьями, совместных планов по завоеванию баскетбольного Олимпа важное место занимает еще и любовь к рислингу. Достоинства этого аристократичного сорта винограда в том, что производимые из него светлые вина имеют огромное количество фруктовых вариаций и за счет хорошей кислотности отлично сочетаются с рыбой, нежирным мясом и овощами, то есть всем тем, что преобладает в рационе большинства следящих за своим питанием. Самым осведомленным любителем вина из тех, что в свое время оседлали Banana Boat, является Кармело. Причем любовью к элитным винам он проникся не сразу.

«Я как-то попробовал винтажные вино Petrus Bordeaux 86 года, которые стоило несколько тысяч долларов, и сперва вообще не понял его прелести. Я абсолютно ничего не нашел для себя в этом напитке и самом процессе. Все изменилось, после того как я и мой друг оказались в Бургундии и поехали на винодельни просто как на экскурсию. Тогда я увидел, какая история и технические процессы стоят за одной бутылкой вина. С тех пор я не выезжаю за границу без специального футляра на шесть бутылок и очень внимательно выбираю сорта вин, которые привожу из поездок», – рассказывал Кармело в интервью ESPN.

Такой волшебный ларчик для вина есть не только у Мело. Точно с таким же на Олимпиаду-2016 в Рио приехал и Джимми Батлер. В отличие от Мело защитник «Хит» признается? что больше любит итальянские вина, правда вот причину объяснить не может.

«Не знаю почему так. Мне надо еще вникнуть во все тонкости. Я даже не на полпути к тебе, Кармело. Ты можешь определять некоторые вина по запаху, с завязанными глазами. Я только в начале, но мне определенно нравится узнавать что-то новое о виноделии. Сам процесс делает мою жизнь богаче», – поделился Батлер в разговоре с Энтони.

Возвращение Леброна в «Кливленд» не только привело команду к историческому титулу, но и вылилось в общекомандное пристрастие, которое продолжает жить и после переезда Джеймса в Лос-Анджелес. Например, Ченнинг Фрай еще более скрупулезно стал причмокивать в моменты дегустации. Шутки шутками, но все закончилось тем, что центровой вместе с Кевином Лавом начал разводить несколько разновидностей темного сорта винограда Пино-нуар на своем ранчо в Орегоне.

Вычислить любителей вина среди звезд НБА можно не только по определенным жестам и футлярам для винных бутылок, но и по наличию у них сервиса Vivino. Через приложение можно получать советы – как правильно пить то или иное вино, приобретать различные раритетные сорта вин, узнавать местонахождение известных и не очень винокурен, в общем, чувствовать себя непосредственным участником винного комьюнити. «Это как Netflix в мире вин», – говорит Кевин Лав. По словам Си Джей Макколлума, это приложение изменило его жизнь, а Стеф Карри признается что каждую свою удачную покупку элитного алкоголя сопровождает фразой – все благодаря моему Vivino.

Но на покупке многие из звезд НБА не останавливаются. Некоторые предпочитают и продавать.

Текила сразу от пяти владельцев клубов НБА, бурбон Пиппена и водка Денниса Родмана

У Майкла Джордана было много бизнес начинаний, как исторически-триумфальных (есть такой бренд...), так и безнадежно провалившихся (гешефт с парфюмом это нечто), но текилу под маркой Cincoro к таким едва ли причислишь. Несмотря на то, что у Майкла мажоритарный пакет акций бренда, сложно назвать эту текилу достоянием только лишь Майкла, потому что помимо него прямое отношение к продукту имеют и другие владельцы клубов НБА. Джинни Басс («Лейкерс»), Вейк Грусбек и его супруга Эмилия Фаццалари («Селтикс») а так же Уэс Иденс («Бакс»).

Собственно, причастность пятерки (включая Джордана) и отражена в названии; cinco – пять по-испански, oro – золото, подразумевает золотой стандарт качества. И все это не случайно.

Идея Cincoro пришла в голову участникам проекта еще в 2016-м, когда они решили сделать текилу, которая – зачем-то – обладала бы долгим послевкусием, которое более свойственно для коньячных изделий. В поисках решения поставленной задачи десант предпринимателей двинул в мексиканский штат Халиско, где побывал на десятках предприятий и увидел различные способы изготовления текилы. Там же и было найдено компромиссное решение, которое – как в большинстве случаев, когда ты располагаешь солидным капиталом – звучало следующим образом: берем все самое дорогое. Стопроцентная голубая агава, мудреная технология с применением двух перегонных кубов, дизайн бутылки, который непосредственно Джордан заказывал у Марка Смита – креативного директора и главы инновационных продуктов Nike.

В результате в 2019-м было выпущено четыре вариации текилы (blanco, reposado, anejo, extra anejo), самая дорогая из которых стоит в районе 1600 долларов. Специалисты отмечают высокое качество (anejo выиграл приз на престижной New York International Spirits Competition), но вместе с тем сетуют на то, что сам продукт не столько текила, сколько дорогая основа для приготовления коктейлей. Если переводить с политкорректного на членораздельный, то до такого докатился Коннор Макгрегор со своим Proper Twelwe, который в 2019-м отметелил случайного дедушку за то, что тот отказался пить его виски. Изначально, когда ирландец запускал проект – он позиционировал его как напиток для ценителей и гурманов (эстетские ролики с приглушенным светом и Конором в цивильной жилетке). А спустя какое-то время на официальном сайте виски начали появляться нативные банеры, повествующие о том какими красками играет вкус Proper Twelwe в составе утонченного коктейля под названием Whiskey & Cola.

Едва ли подобная участь ждет Cincoro, все-таки наличие сразу нескольких владельцев клубов НБА обнадеживает, да и зачищать ближайшие пабы от непокорных пенсионеров тот же Джордан вряд ли пойдет, но следить за дальнейшей судьбой то ли текилы, то ли коньяка все же стоит.

Подельники Джордана по чемпионской династии «Буллс» тоже пробовали себя на поприще монетизации с алкогольных напитков, но как-то не учли что для того чтобы зеленый змий приносил зеленые бумажки нужно иметь хотя бы поверхностное понимание о том как работает эта индустрия. Предъявлять им за это глупо и сложно, потому что по-большому счету Скотти Пиппен и Деннис Родман просто стали лицами рекламных компаний продуктов, к изготовлению которых едва ли имели какое-то отношение. Так что спрос здесь не велик. Пиппен ничего не запускал, ни во что не инвестировал, а заключил соглашение с Дэйвом Финни, который владеет компанией Savage & Cooke Distillery, специализирующейся на производстве дистиллятов. Так что, строго говоря, – это коллаб, в рамках которого и был выпущен Digits Bourbon, с отпечатком руки Пиппена на этикетке. Помимо этого дизайнерского решения, запуск напитка запомнился разве что агрессивной рекламной кампанией.

Примерно в это же время Пиппен выпускал книгу Unguarded, для популяризации которой он часто ходил на интервью в которых нелестно отзывался о Джордане и его отношении к одноклубникам. В случае с книгой, несмотря на критику со стороны многих спортивных журналистов, эффект был. Пиппен заставил говорить о себе. Но если в случае с Unguarded он мог отвечать на вопросы журналистов и давать хоть и едкие, но осмысленные комментарии – книга была о нем самом, и он прекрасно мог объяснить собственные действия или мотивацию – то с бурбоном просто выглядел нелепо. На вопрос о том, чем его бурбон отличается от других и в чем его исключительность Пиппен говорил что сделал его в коллаборации с лучшими, и что дескать в «Чикаго» поиграть с лучшими ему не доводилось. После чего вновь пускался костерить Джордана.

Вторую порцию огульной критики потребители не оценили, поэтому и не стали сметать Digits Bourbon с полок, а Пиппен, в очередной раз заработав не столько на своем имени, сколько на имени Джордана, затерялся в информационном шуме.

С Родманом сложилась не менее минорная, но зато более честная ситуация. Для Дениса вся жизнь это по сути авантюра, так что одной меньше-одной больше, какая разница.

В 2013-м году друзья из Premiere Brands Inc. предложили «Червяку» совместно вложиться в производство водки. Название, как подразумевалось, премиального продукта было доверено выбрать Родману. Примерно через три секунды от витиеватых аллюзий и потаенных смыслов у Денниса начало давить в висках и он экспромтом выдал – Bad Ass Vodka. У бренда уже на самом старте был нитевидный пульс, а после нескольких месяцев он и вовсе перестал прощупываться. Затея в первую очередь надоела самому Родману на чьем образе вечного плохиша она собственно и держалась. К тому же Деннис все глубже утопал в грезах о политике и Северной Корее. Финальной точкой стало заявление Родмана о том, что он подписался на эту аферу только для того, чтобы бесплатно кутить по клубам в рамках рекламной кампании водки.

Ровно в то же время как рекламный бюджет был израсходован, обнулился и интерес экс-баскетболиста.

С Леброном Джеймсом подобного, ясное дело, случиться не могло. И не потому что он такой хороший или плохой. А просто потому что он не запускал сторонний бизнес в одной упряжке с друганами, а вкладывался в бренд текилы Lobos 1707, который был основан бизнесменом и актером Диего Осорио.

Отличие этого производителя от других заключается в том, что текила выдерживается в бочках из-под хереса (белое крепленое вино), поэтому приобретает своеобразный суховатый вкусовой оттенок. Но помимо этого оригинального момента Джеймса привлекла и чисто практическая сторона вопроса. Имея репутацию ценителя красного вина и располагая контактами в этой сфере, он вполне мог бы инвестировать в виноделие, но все же предпочел вложиться в крепкий алкоголь.

Все просто. Согласно данным Distilled Spirits Council на ноябрь 2020-го валовый доход американских производителей высококачественной текилы с 2002-го по 2019-й увеличился более чем на 570%. А выручка от продажи текилы суперпремиального класса выросла на 963%. И это при сохранении потенциала роста и условии, что на долю потребления текилы приходится лишь 10% американского рынка крепкого алкоголя. Так что Леброн выбрал идеальный для себя вариант – премиальная марка с историей, репутацией и своей оригинальной технологией, так или иначе привязанной к вину. Не удивительно, что его примеру тут же последовали Энтони Дэвис и Дрэймонд Грин.

Ну а дальше произошло то, что произошло. В июне 2022-го на выставке San Francisco World Spirits Competition текила Lobos 1707 вышла в финальную стадию наряду с Cincoro Tequila и была признана лучшей, получив приз Grand Champion. А спустя пару недель журнал Forbes внес Lobos 1707 в число топ-5 брендов текилы во всем мире. Вся эта алкогольно-репутационная вакханалия породила новую волну сравнений Джордана и Джеймса, кратно увеличив и без того бесчисленное количество всевозможных мемов.

Приятель и бывший одноклубник Леброна по «Майами» Дуэйн Уэйд решил не лезть большими деньгами в алкогольный бизнес и отчасти правильно. В 2014-м он заключил контракт с производителем вин Pahlmeyer Winery, в партнерстве с которым разработал бренд Wade Cellars, ориентированный на аудиторию со средней покупательской способности. Уэйд говорит, что сперва хочет сделать свой продукт более инклюзивным, а после, собрав свою аудиторию и поняв ее запросы, предоставить возможность выбирать еще и продукты более люксового сегмента. Человек с четким планом.

По похожей схеме работает четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер, который инвестировал часть своего капитала в компанию Chateau La Mascarrone, чьим специалитетом является производство шампанских вин. У производства отличная репутация, а его представитель Мишель Рейбье считается одним из лучших сомелье и управленцев в своем сегменте вин.

Бывший центровой «Рокетс» Яо Мин организовал скромную винокурню Yao Family Wines в долине Напа, в Калифорнии, где наладил производство добротного каберне. Журнал The Wine Advocate описал его как «отличный образчик красного вина, которое великолепно дополнительные субботний ужин в компании семьи и близких».

Главное – распознать свою нишу и сделать грамотное предложение. При этом даже не обязательно, чтобы оно было уникальным. Пусть хотя бы немного отличается. В противном случае можно словить судебную предъяву, как это умудрились сделать «Милуоки Бакс», которые после ребрендинга получили письмо счастья от производителя ликера Jagermeister. Изготовители знаменитого 35-градусного травяного отвара обвинили баскетбольный клуб в намеренном копировании фирменного стиля и до сих пор теребят представителей клуба в залах заседаний.

Еще одно доказательство того, что умеренность важна не только в возлияниях, но и в творческом подходе. Да и вообще, во всем, наверное.

Фото: instagram.com/lobos1707