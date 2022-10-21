Чет Холмгрен – один из 14 новичков НБА, подписавших контракт с Nike

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Второй номер драфта-2022, новичок «Оклахомы» Чет Холмгрен подписал рекламный контракт с компанией Nike.

20-летний центровой пропускает сезон-2022/23. Новичку сделали операцию по поводу травмы лисфранкова сустава, на восстановление после которой потребуется от четырех до шести месяцев.

Контракт с Nike подписали еще 13 новичков НБА: Джейден Айви, Шэйдон Шарп, Джереми Сохан, Джейлен Дюрен, Очаи Агбаджи, Эй Джей Гриффин, Тари Исон, Дэвид Родди, Уэнделл Мур, Патрик Болдуин, Тайтай Вашингтон, Эндрю Нембард и Джейден Харди.

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