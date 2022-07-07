«Нью-Йорк» официально обменял Кембу Уокера в «Детройт»

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«Нью-Йорк» официально объявил о приобретении у «Детройта» драфт-пика первого раунда в обмен на разыгрывающего Кембу Уокера и права на центрового Джейлена Дюрена, выбранного под 13-м номером драфта-2022.

По информации СМИ, «Детройт» отдал «Нью-Йорку» пик первого раунда драфта-2025, полученный у «Портленда» в обмене с участием Джерами Гранта.

В минувшем сезоне Уокер провел 37 матчей, набирая в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.

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