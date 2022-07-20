Джейлен Дюрен: «Детройт» готов вернуть победную культуру»

Новичок Джейлен Дюрен (18 лет, 211 см) отметил высокий уровень таланта в команде.

Центровой был выбран под 13-м пиком на драфте этого года. На этом же драфте «Пистонс» приобрели атакующего защитника Джейдена Айви (20 лет, 193 см). Лидером команды в данный момент считается 20-летний .

«Всегда хотел оказаться именно здесь. «Детройт» много выигрывал в прошлом, так что мы обязательно вернем победную культуру. Чувствую, что у нас отличная молодая команда, игроки которой могут развиваться вместе», – сказал Дюрен.

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