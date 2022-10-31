Разыгрывающий «Лейкерс» сыграл важную роль в первой победе команды в новом сезоне.

Во встрече с «Наггетс» (121:110) Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.

В концовке Уэстбрук взял подбор в нападении, после чего набрал 2 очка в проходе левой рукой (117:106) и забавно отпраздновал попадание.

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