Скип Бэйлесс: «У Леброна 24% из-за дуги. Это серьезный «Лебрикинг»

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Ведущий Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за низкий процент реализации трехочковых бросков.

«Леброн Джеймс выдал 1-6 из-за дуги, имеет 10-41 за 5 матчей. Это 24%. Это серьезный «Лебрикинг», – написал Бэйлесс в твиттере.

Ранее Бэйлесс неоднократно искажал фамилию разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука на «Уэстбрик». В июне баскетболист посоветовал Бэйлессу «следить за своим языком» после очередного подобного случая. Телеведущего также критиковала жена Уэстбрука.

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