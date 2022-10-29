Скип Бэйлесс: «У Леброна 24% из-за дуги. Это серьезный «Лебрикинг»
Ведущий Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за низкий процент реализации трехочковых бросков.
«Леброн Джеймс выдал 1-6 из-за дуги, имеет 10-41 за 5 матчей. Это 24%. Это серьезный «Лебрикинг», – написал Бэйлесс в твиттере.
Ранее Бэйлесс неоднократно искажал фамилию разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука на «Уэстбрик». В июне баскетболист посоветовал Бэйлессу «следить за своим языком» после очередного подобного случая. Телеведущего также критиковала жена Уэстбрука.
«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен
Комментарии