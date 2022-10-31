Расселл Уэстбрук: «Получаю удовольствие, видя, как товарищи по команде преуспевают»

Разыгрывающий «Лейкерс» признался, что ему понравилось общекомандное усилие, которое помогло команде одержать первую победу в сезоне.

(18 очков) и (10 очков) сыграли важную роль в рывке «озерников» 17:0 в третьей четверти матча с «Наггетс» (121:110).

«Мне нравится наблюдать за тем, как у моих товарищей по команде все идет хорошо. Я получаю удовольствие, видя, как другие преуспевают. На протяжении всей карьеры я вдохновлялся, видя, как другие преуспевают.

И сегодня вечером я видел, как парни попадают по кольцу, выкладываются, борются за победу. О чем еще можно мечтать?» – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук записал на свой счет 18 очков (6 из 12 с игры), 8 подборов и 8 передач за 32 минуты со скамейки.

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