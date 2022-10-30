Бывший медиа-менеджер «Нетс»: «Я рад, что продвижение Кайри Ирвинга больше не входит в мои обязанности»

Теги Бруклин Шон Маркс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший менеджер «Бруклина» по цифровым медиа Джордан Рабиновиц выразил облегчение по поводу того, что ему больше не нужно защищать Кайри Ирвинга, и призвал руководство «Нетс» пересмотреть место игрока в команде.

«Я очень рад, что продвижение и реклама этого человека больше не входят в мои обязанности. У меня бы не хватило на это смелости.

В BSE работает большое количество сотрудников-евреев, представленных на всех уровнях компании. Я надеюсь, что Джо Цай и Шон Маркс поступят правильно и пересмотрят, стоит ли иметь этого человека в своей команде», – написал Рабиновиц в Twitter.

Ирвинг ранее опубликовал твит с упоминанием антисемитского фильма. Пост 30-летнего Кайри был воспринят как «продвижение» скандальной ленты, баскетболист подвергся критике, однако не стал удалять сообщение. 

Рабиновиц проработал в отделе социальных сетей «Нетс» более трех лет сначала в качестве координатора по социальным сетям, а затем в качестве менеджера по цифровым медиа.

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