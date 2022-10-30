Бывший медиа-менеджер «Нетс»: «Я рад, что продвижение Кайри Ирвинга больше не входит в мои обязанности»

Бывший менеджер по цифровым медиа Джордан Рабиновиц выразил облегчение по поводу того, что ему больше не нужно защищать , и призвал руководство «Нетс» пересмотреть место игрока в команде.

«Я очень рад, что продвижение и реклама этого человека больше не входят в мои обязанности. У меня бы не хватило на это смелости.

В BSE работает большое количество сотрудников-евреев, представленных на всех уровнях компании. Я надеюсь, что Джо Цай и поступят правильно и пересмотрят, стоит ли иметь этого человека в своей команде», – написал Рабиновиц в Twitter.

Ирвинг ранее опубликовал твит с упоминанием антисемитского фильма. Пост 30-летнего Кайри был воспринят как «продвижение» скандальной ленты, баскетболист подвергся критике, однако не стал удалять сообщение.

Рабиновиц проработал в отделе социальных сетей «Нетс» более трех лет сначала в качестве координатора по социальным сетям, а затем в качестве менеджера по цифровым медиа.

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