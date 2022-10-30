НБА после публикации твита Кайри Ирвинга заявила о неприемлемости «ненавистнической риторики»

выступила с официальным заявлением, в котором говорится о неприемлемости «ненавистнической риторики», включая «антисемитские» высказывания.

Лига сделала свое заявление после публикации твита разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга с отсылкой к антисемитскому фильму, но не упоминала при этом имя звездного баскетболиста.

«Ненавистнические высказывания любого рода неприемлемы и противоречат ценностям равенства, инклюзивности и уважения, которые поддерживает НБА.

Верим, что все мы должны сыграть свою роль в достижении того, чтобы подобные слова или идеи, в том числе антисемитские, были оспорены и опровергнуты. Мы продолжим работать со всеми членами сообщества НБА, чтобы убедиться, что каждый понимает влияние их слов и действий», – говорится в заявлении НБА.

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