«Лейкерс» в пятницу уступили на выезде «Миннесоте» со счетом 102:111.

Калифорнийский клуб потерпел пятое поражение в пяти матчах на старте регулярного чемпионата.

«Лейкерс» тренера-дебютанта являются одной из двух команд , которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Сакраменто» (0-4).

Встречу в Денвере пропустил форвард , у которого проблемы со спиной.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вернулся в строй и впервые вышел со скамейки. Он набрал 18 очков, реализовав 6 из 17 с игры.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен