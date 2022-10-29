«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» и начали сезон с результатом 0-5

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу уступили на выезде «Миннесоте» со счетом 102:111.

Калифорнийский клуб потерпел пятое поражение в пяти матчах на старте регулярного чемпионата.

«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из двух команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Сакраменто» (0-4).

Встречу в Денвере пропустил форвард Энтони Дэвис, у которого проблемы со спиной. 

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вернулся в строй и впервые вышел со скамейки. Он набрал 18 очков, реализовав 6 из 17 с игры.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные