«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» и начали сезон с результатом 0-5
«Лейкерс» в пятницу уступили на выезде «Миннесоте» со счетом 102:111.
Калифорнийский клуб потерпел пятое поражение в пяти матчах на старте регулярного чемпионата.
«Лейкерс» тренера-дебютанта Дарвина Хэма являются одной из двух команд НБА, которые пока не побеждали в новом сезоне. Помимо «озерников» в этом списке «Сакраменто» (0-4).
Встречу в Денвере пропустил форвард Энтони Дэвис, у которого проблемы со спиной.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вернулся в строй и впервые вышел со скамейки. Он набрал 18 очков, реализовав 6 из 17 с игры.
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