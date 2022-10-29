Дарвин Хэм: «Трудно выиграть в этой лиге, когда у вас 22 потери»

Главный тренер подвел итоги матча с «Миннесотой» (102:111), в котором команда потерпела пятое поражение в пяти матчах.

«Трудно выиграть в этой лиге, когда у вас 22 потери и вы дарите сопернику 25 очков.

Уэстбрук? Снова отдаю ему должное. Он показал, как может влиять на игру в роли запасного. Сегодня он отлично смотрелся, так что я рассчитываю видеть подобное и в будущем, по мере того, как травмированные игроки будут возвращаться в строй.

Возможно, мы присмотримся к вариантам, когда Леброн играет на пятерке – с таким сочетанием мы могли бы завершать матчи», – заявил Хэм.

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза