Джейсон Тейтум был удален за два технических в предсезонном матче с «Рэпторс»

Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум был удален с площадки в последнем предсезонном матче против «Рэпторс» (134:137 ОТ).

В третьей четверти Тейтум высказал арбитру недовольство после зафиксированного у него фола, за что получил техническое замечание. Лидер «Бостона» всплеснул руками, за что получил второй технический и автоматическое удаление.

За 29 минут Тейтум набрал 21 очко, 9 подборов и 5 передач.

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