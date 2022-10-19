Тейтум и Браун набрали по 35 очков в победном матче открытия сезона против «Филадельфии»

Лидеры и набрали по 35 очков каждый в победном матче открытия сезона против «Филадельфии» – 126:117.

Тейтум и Браун стали первой парой одноклубников, каждый из которых набрал 35+ очков в первом матче сезона, после Уилта Чемберлена и Джерри Уэста, которые в игре открытия сезона-1968/69 набрали за «Лейкерс» 35 и 39 очков соответственно.

Тейтум реализовал 13 из 20 с игры, 2 из 7 из-за дуги и 7 из 9 с линии штрафных, а также сделал 12 подборов, 4 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери. У Брауна – 14 из 24 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 3 из 3 с линии штрафных, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 4 потери.

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