«Уорриорз» пропустили 854 очка в первых семи матчах. Это худший показатель для чемпионской команды в истории НБА

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«Голден Стэйт» в воскресенье уступил «Детройту» со счетом 114:128.

«Уорриорз» пропустили в сумме 854 очка в первых семи матчах на старте нового сезона. Это худший показатель для чемпионской команды в истории НБА.

Калифорнийцы на данный момент занимают 21-е место в защитном рейтинге НБА.

В четырех из семи игр «воины» позволяли соперникам набирать как минимум 125 очков. Это второй подобный случай в истории клуба (первый в сезоне-62/63).

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