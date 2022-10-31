Стив Керр – о 3-4 на старте сезона: «Мы все наладим, но команда должна собраться»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался после поражения от «Детройта» (114:128), которое стало для команды вторым подряд.
У действующих чемпионов результат 3-4 на старте нового сезона.
«На все требуется время. Мы все наладим. Я уверен в этом. Но для этого команда должна собраться, должна появиться целеустремленность. Нам надо разобраться, что это означает», – заявил Керр.
Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен
Комментарии