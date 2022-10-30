Джейсон Кидд: «Оставили Кристиана Вуда с основным составом, и все пошло не так обеих сторонах площадки»

Главный тренер после поражения от «Оклахомы» (111:117 ОТ) признался, что оставить на площадке в решающие минуты встречи было ошибкой.

«Мы оставили Кристиана Вуда с основным составом, и все пошло не так обеих сторонах площадки», – сказал Кидд.

Вуд в нынешнем сезоне, выходя со скамейки запасных, набирает за «Мэверикс» 19,0 очка и 7,8 подбора в среднем за матч.

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