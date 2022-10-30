Лука Дончич после поражения от «Оклахомы»: «Это моя вина»
Лидер «Далласа» Лука Дончич взял на себя ответственность за поражение команды в домашнем матчем от «Оклахомы» (111:117 ОТ).
«Это моя вина. Я не руководил командой. Я не попадал по кольцу. Я не сделал того, что нужно было сделать для победы», – сказал после матча 23-летний словенец.
«Мэверикс» вели «+5» за минуту до конца основного времени встречи, но позволили сопернику сравнять счет. При счете 99:99 Дончич смазал бросок на победу под сирену.
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