Лука Дончич: «Лугенц Дорт – один из трех лучших защитников в НБА»

Звездный разыгрывающий после поражения от «Оклахомы» (111:117) похвалил атакующего защитника «Тандер» .

«Он превосходный защитник. Я думаю, что он один из трех лучших защитников в НБА.

Играть против него очень сложно. Он проделал невероятную работу с тех пор, как я пришел в лигу», – сказал Дончич.

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