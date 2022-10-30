Лука Дончич: «Лугенц Дорт – один из трех лучших защитников в НБА»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Оклахомы» (111:117) похвалил атакующего защитника «Тандер» Лугенца Дорта.
«Он превосходный защитник. Я думаю, что он один из трех лучших защитников в НБА.
Играть против него очень сложно. Он проделал невероятную работу с тех пор, как я пришел в лигу», – сказал Дончич.
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