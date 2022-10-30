Александр Щербенев: «Едем домой, чтобы побеждать»

Защитник ива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал завершение затяжной выездной серии (1-2) и пригласил болельщиков на завтрашний домашний матч против «Астаны».

«Наконец-таки возвращаемся после тяжелого выезда. Сыграли не так, как планировали, не удовлетворены результатом. Но едем домой, чтобы побеждать.

Приходите все на игру с «Астаной», будем ждать, нам нужна ваша поддержка!» – передает слова Щербенева официальный сайт «Локо».

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