Василий Карасев: «Главная задача перед матчем с «Нижним» – восстановиться»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«График напряженный, после УНИКСа не было возможности дать команде отдохнуть, нужно было сразу приступать к подготовке к следующему матчу. Мы не ищем каких-то оправданий, все команды находятся в одинаковых условиях. Главная задача - восстановиться.

Если сравнивать предстоящую встречу с игрой на Кубке Кондрашина и Белова, то сейчас «Нижний» играет немного иначе, у них добавились некоторые игроки. В любом случае, мы едем биться за победу», – заявил Карасев.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза